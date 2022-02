De Griekse brandweer heeft zondagmiddag het lichaam gevonden van een passagier van de Grieks-Italiaanse veerboot Olympia die vrijdag in brand was gevlogen. De overledene was een van de elf vermisten en is de eerste gemelde dode als gevolg van de brand.

Reddingsdiensten hebben tot dusver 281 van de 292 passagiers en bemanningsleden in veiligheid gebracht, van wie het merendeel zaterdagavond. Eerder op de dag hadden ze een Belarussische man levend van het schip gehaald. Er wordt nog naar tien vermiste personen gezocht.

De veerboot voer van Griekenland naar Italië toen deze bij het eiland Corfu in brand vloog. Het schip had 292 mensen aan boord, 241 passagiers en 51 bemanningsleden.

De geredde mensen zijn naar Corfu gebracht. Tien mensen moesten worden behandeld aan lichte verwondingen. De vermisten zijn volgens de kustwacht vrachtwagenchauffeurs uit Bulgarije, Turkije en Griekenland.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De openbaar aanklager is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Vermoedelijk is de brand begonnen in de romp van de veerboot.