In het Verenigd Koninkrijk hoeven mensen met corona vanaf volgende week niet meer in zelfisolatie, zo heeft de regering aangekondigd. Als onderdeel van een plan voor "leven met COVID-19" wordt waarschijnlijk ook het testen op corona beëindigd, schrijven AP en The Guardian.

Premier Boris Johnson wil de mensen in zijn land in staat stellen om zichzelf "te beschermen tegen besmetting, zonder dat hun vrijheden worden ingeperkt". Naar verwachting presenteert hij maandag de details van het plan in het parlement.

"Ik zeg niet dat we het zekere voor het onzekere moeten nemen, maar dit is het moment waarop iedereen zijn vertrouwen moet terugkrijgen", zei Johnson tegen de BBC in een interview dat zondag is uitgezonden. Het is ook tijd dat iedereen terugkeert naar zijn werkplek, vindt de Britse premier.

'Persoonlijke verantwoordelijkheid stimuleren'

"We hebben een stadium bereikt waarin we denken dat je de balans kunt laten doorslaan, weg van verplichte overheidsmaatregelen, weg van het verbod op bepaalde gedragswijzen, weg van het dwingen tot bepaalde manieren van handelen, in het voordeel van stimulering van persoonlijke verantwoordelijkheid."

Sommige Britse regeringsadviseurs zien de afschaffing van de zelfisolatieplicht als een riskante zet die een besmettingsgolf kan veroorzaken en de weerstand in het land tegen gevaarlijkere varianten in de toekomst kan verzwakken.

Johnsons politieke opponenten van de Labour-partij noemen de maatregel voorbarig en beschuldigen de ministers ervan "de overwinning te willen uitroepen voordat de oorlog voorbij is".

"Ik denk dat het heel belangrijk is dat we voorzichtig blijven", zegt Johnson. "We vragen de mensen zeker niet om de voorzichtigheid in de wind te gooien. Corona blijft een gevaarlijke ziekte, vooral als je niet gevaccineerd bent en als je kwetsbaar bent."