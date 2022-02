Rusland en Belarus verlengen de militaire oefeningen die zondag zouden eindigen, heeft de Belarussische minister van Defensie zondag bekendgemaakt. Dit besluit verhoogt de spanningen rond Oekraïne nu westerse leiders waarschuwen voor een dreigende Russische invasie.

De gezamenlijke oefeningen zouden zondag aflopen. Rusland zei eerder dat het zijn troepen na afloop zou terughalen, wat enkele dagen geleden nog werd herhaald door de Belarussische regering.

De oefeningen waren haastig gepland te midden van de Russische troepenopbouw aan de Oekraïense grenzen. Sommige deskundigen zien ze als een dekmantel voor die opbouw.

De Belarussische minister van Defensie Viktor Khrenin zei dat is besloten de troepen op hun plek te houden "in verband met de toename van de militaire activiteit aan de buitengrenzen" van Rusland en Belarus. Ook de oplopende spanningen in het Donetsbekken in Oost-Oekraïne droegen volgens hem bij aan het besluit.

Volgens de NAVO heeft Rusland zeker 30.000 militairen in Belarus en zou het die kunnen gebruiken als deel van een invasiemacht om Oekraïne aan te vallen, hoewel Moskou ontkent een dergelijke intentie te hebben. De troepen zijn gunstig gepositioneerd voor een eventuele opmars naar de Oekraïense hoofdstad Kiev.

Volg de spanningen rond Oekraïne Volgen Ontvang een melding bij nieuws rond de spanningen in Oekraïne

Spanningen in Donetsk lopen op

Er zijn zaterdagavond en zondagochtend vroeg explosies gehoord in het centrum van Donetsk, een stad in het Donetsbekken in het oosten van Oekraïne, meldt persbureau Reuters. De industriestad is in handen van door Rusland gesteunde separatisten.

Elders in de regio zijn zware artilleriebeschietingen gemeld. Mannen van militaire leeftijd in Donetsk en de andere separatistische regio Luhansk worden in sms'jes opgeroepen om zich te melden voor militaire dienst.

De leiders van de separatisten verkopen die mobilisaties en de evacuatie van burgers als reacties op Oekraïense agressie. Er is echter geen onafhankelijk bewijs dat de Oekraïense strijdkrachten nu hebben besloten een offensief tegen de rebellen te beginnen. Daarnaast blijkt uit analyse dat de aankondiging van de separatistenleiders werd opgenomen voordat de beschietingen waren begonnen.

'Europa kan geen vrede blijven aanbieden'

"De belangrijkste vraag blijft of Rusland bereid is tot een dialoog. Wij kunnen niet voortdurend vrede blijven aanbieden als Rusland troepen bijeenbrengt", zei voorzitter Charles Michel van de Europese Raad zondag. "Wat het Kremlin de afgelopen dagen heeft gezegd, biedt een klein beetje hoop, maar de acties worden steeds ernstiger."

De EU-leider was zondag bij de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München, die dit jaar in het teken staat van de Russische dreiging naar Oekraïne. Hij herhaalde dat Russische agressie tegen Oekraïne kan rekenen op stevige sancties van Europa en de Verenigde Staten.

"Rusland hoopt ons bondgenootschap te verdelen, maar wij zijn alleen dichter tot elkaar gekomen", zei Michel nog over de samenwerking tussen Europa en de VS.

De Britse premier Boris Johnson zei zondag dat bij een Russische inval bedrijven uit dat land niet langer toegang zullen hebben tot ponden en dollars.

Nederland heeft ondertussen de werkzaamheden van de Nederlandse ambassade in Kiev verplaatst naar een eerder ingerichte locatie in de West-Oekraïense stad Lviv, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag.