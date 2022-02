Reddingsdiensten hebben een persoon levend van een Griekse veerboot gehaald die vrijdag in brand was gevlogen. Elf mensen worden nog vermist. Bijna alle opvarenden werden zaterdagavond van het schip gehaald.

De veerboot voer van Griekenland naar Italië toen het bij het eiland Corfu in brand vloog. Het schip had bijna driehonderd mensen aan boord, 241 passagiers en 51 bemanningsleden.

De geredde mensen zijn naar Corfu gebracht. Tien mensen moesten worden behandeld aan lichte verwondingen.

De vermisten zijn volgens de kustwacht vrachtwagenchauffeurs. Een aantal geredde truckers zei tegen lokale media dat sommige chauffeurs liever in hun vrachtwagen sliepen, omdat de slaapvertrekken aan boord overvol waren.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Vermoedelijk is deze begonnen in de romp van de veerboot. Eigenaar Grimaldi Lines meldt dat de bemanning tevergeefs probeerde de brand te blussen. Volgens een van de geredde passagiers duurde het vier uur voordat zij gered werden.