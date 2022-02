In het Belgische attractiepark Plopsaland in De Panne kwamen zaterdag negen mensen, zowel tieners als volwassenen, op 32 meter hoogte vast te zitten in een achtbaan. Inmiddels zijn alle inzittenden bevrijd.

Rond 17.30 uur liep de attractie vast. Dat gebeurde op het hoogste punt. De personen zaten vast in één karretje. De brandweer probeerde ze uit de achtbaan te krijgen, maar de reddingsactie werd bemoeilijkt door de regen en harde wind.

De eerste twee mensen werden even voor 22.00 uur bevrijd, de overige zeven werden rond 23.30 uur op de grond gezet. Ze worden ter observatie naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht.

Het is niet bekend waardoor de attractie met de naam The Ride to Happiness by Tomorrowland tot stilstand is gekomen. De achtbaan in Plopsaland werd vorig jaar juli geopend.