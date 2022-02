Zeker veertien mensen in Europa zijn om het leven gekomen door omvallende bomen en rondvliegend puin als gevolg van de zware storm Eunice. Ook raakten tal van mensen gewond.

In Nederland kwamen vier mensen om, in Duitsland minstens twee en in België overleed een Brit. In Gent raakte een man levensgevaarlijk gewond doordat hij weggewaaide zonnepanelen op zijn hoofd kreeg. Het Vlaamse Openbaar Ministerie bevestigt dat deze man zaterdag is overleden.

Hulpdiensten in het Verenigd Koninkrijk meldden zeker twee sterfgevallen en ook in Ierland en Polen vielen doden.

De harde wind zorgde voor schade en her en der voor uitval van het openbaar vervoer en de stroomvoorziening. In Duitsland kwamen tienduizenden huishoudens zonder elektriciteit te zitten en in Frankrijk 75.000.

In het Verenigd Koninkrijk waren 400.000 huishoudens verstoken van elektriciteit, waarvan de helft inmiddels weer stroom heeft. De lokale weerdienst waarschuwt ook zaterdag nog voor windvlagen in het zuiden van Engeland en Wales.

