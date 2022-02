Twaalf mensen worden nog vermist na een brand op een veerboot die vrijdag op weg was van Griekenland naar Italië, zo melden de Griekse autoriteiten. 280 opvarenden zijn inmiddels gered. Tien mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege ademhalingsproblemen en kleine verwondingen.

Er waren in totaal 241 passagiers en 51 bemanningsleden aan boord toen vrijdag door een nog onbekende oorzaak brand uitbrak op de boot. De meesten van hen wisten vrijdag veilig het Griekse eiland Corfu te bereiken.

Hulpdiensten kunnen vanwege het vuur nog niet aan boord komen. Wel kammen helikopters en verschillende schepen het gebied uit en zijn ook een blusboot en meerdere sleepboten ingezet. Het Nederlandse bergingsbedrijf Boskalis heeft twaalf experts naar Griekenland gestuurd om te helpen.

De vermiste passagiers zijn volgens de kustwacht allen vrachtwagenchauffeurs en afkomstig uit Bulgarije, Griekenland, Turkije en Litouwen. Wel zijn een Bulgaar en een Afghaan gered die niet op de officiële lijst met vermisten stonden. Zij zijn naar een ziekenhuis op Corfu gebracht.

De Euroferry Olympia was op weg van het Griekse Igoumenitsa naar het Italiaanse Brindisi, een reis van ongeveer negen uur. De 183 meter lange veerboot vaart onder Italiaanse vlag.

Luchtbeelden die door de kustwacht zijn vrijgegeven, tonen rijen van uitgebrande voertuigen op het dek van het schip. De veerboot van rederij Grimaldi Lines vervoer in totaal 153 voertuigen.

Omstandigheden op schip waren mogelijk slecht

De oorzaak van de brand moet nog worden onderzocht, maar vermoedelijk is deze begonnen in de romp van de veerboot. Eigenaar Grimaldi Lines meldt dat de bemanning tevergeefs probeerde de brand te blussen. Volgens een van de geredde passagiers duurde het vier uur voordat zij gered werden.

Volgens de Griekse krant Kathimerini waarschuwde een Griekse vakbond het ministerie voor Zeevaart in 2017 voor slechte omstandigheden op de veerboot. Zo zou de airconditioning in de slaapvertrekken niet werken en waren er te weinig slaapplaatsen. Ook de ventilatie in de garage van de Euroferry Olympia was volgens de bond buiten werking.

De laatste veiligheidscheck van de 27 jaar oude veerboot was op 16 februari, aldus Grimaldi Lines. De vakbond klaagde ook over de staat van een andere veerboot van het bedrijf, de Egnazia.

Als de brand geblust is, zal het schip naar een veilige plek worden gesleept.