De Amerikaanse president Joe Biden is ervan overtuigd dat de Russische president Vladimir Poetin heeft besloten Oekraïne binnen te vallen. Vrijdag zei hij te verwachten dat de Russen de inval "in de komende dagen of week" willen uitvoeren. Wel zou er nog wat ruimte zijn om de crisis af te wenden door middel van diplomatie.

De Verenigde Staten denken dat Rusland de Oekraïense hoofdstad Kiev als doelwit heeft. Het Westen gaf eerder deze week al aan te vrezen dat Rusland op korte termijn Oekraïne zal binnenvallen. Zekerheid is er niet, maar verschillende landen nemen alvast voorzorgsmaatregelen door bijvoorbeeld hun militaire troepen terug te halen.

Onder andere Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk riepen mensen die zich in Oekraïne bevinden, onder wie diplomatiek personeel, ertoe op zo snel mogelijk het land te verlaten. Medewerkers van de OVSE-waarnemingsmissie werden teruggeroepen. En KLM stopte als eerste grote luchtvaartmaatschappij met vluchten naar Oekraïne en vliegt ook niet langer over het land.

Zo'n 40 tot 50 procent van de troepen aan de grens met Oekraïne zou "klaarstaan om aan te vallen", volgens een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Dat is een groter aantal dan tot nu toe werd geconstateerd.

Rusland heeft de bewering dat het plannen zou hebben om Oekraïne aan te vallen de afgelopen weken herhaaldelijk tegengesproken.