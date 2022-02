Een rechter in de Amerikaanse staat Minnesota heeft voormalig politieagent Kimberly Potter veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van de zwarte automobilist Daunte Wright. De straf viel lichter uit dan de iets meer dan zeven jaar die officieren van justitie hadden geëist.

De 49-jarige Potter schoot in april in een voorstad van Minneapolis de twintigjarige Wright dood toen hij zich verzette tijdens een verkeerscontrole. Wright was verzocht zijn auto aan de kant te zetten na een verkeersovertreding.

Toen er een uitstaand arrestatiebevel tegen hem bleek te bestaan, wilde Potter hem arresteren. Tijdens de daaropvolgende schermutseling schoot ze de ongewapende Wright dood. In de rechtszaak zei Potter dat ze haar vuurwapen had aangezien voor een taser.

De fatale arrestatie was door een bodycam op beeld vastgelegd. De jury had drie dagen nodig om de zaak te bespreken, waarop ze Potter schuldig bevond aan doodslag.

Wrights dood leidde tijdens de daaropvolgende dagen tot gewelddadige protesten in Brooklyn Center, de voorstad van Minneapolis waar de schietpartij had plaatsgevonden. De onrust ontstond op het moment dat Minneapolis in het teken stond van het proces tegen de witte agent Derek Chauvin, die inmiddels is veroordeeld voor de dood van George Floyd.

De dood van Floyd en andere zwarte Amerikanen leidde vorig jaar in de Verenigde Staten en elders tot massale protesten tegen politiegeweld en racisme.