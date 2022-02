Een Franse oud-militair die al twintig jaar cel kreeg voor de moord op een korporaal, is veroordeeld tot levenslang voor de ontvoering van en moord op een achtjarig meisje. De 39-jarige Nordahl Lelandais ontvoerde haar in november 2017 op een bruiloftsfeest bij Chambéry in de Franse Alpen, waar ook hij te gast was.

De aanklager had levenslang geëist tegen het "gevaar voor de samenleving". Lelandais hoorde het vonnis schijnbaar onbewogen aan.

Heel Frankrijk was op zoek naar het vermiste kind, tot de inmiddels verdachte Lelandais de politie in februari 2018 naar de stoffelijke resten leidde. Haar bloedsporen waren in zijn auto gevonden. In eerste instantie zei hij dat ze door een ongeluk was omgekomen.

Lelandais is in verband gebracht met tal van andere verdwijningen in het land. De korporaal Arthur Noyer, die door Lelandais in april 2017 werd doodgeslagen, was bijna vijf maanden vermist tot zijn stoffelijke resten gevonden werden. Hij en het meisje Maëlys zijn de enigen die met Lelandais in verband konden worden gebracht. De oud-militair wordt ook beschuldigd van seksueel misbruik van kinderen uit zijn naaste omgeving.

Elf dagen na Noyer verdween de achttienjarige scholier Lucas Sandrini. Hij werd een maand later door bergsporters dood aan de voet van een ravijn in de Vercors aangetroffen. Ook in deze zaak houdt de politie een link met Lelandais voor mogelijk.

Verbetering: in eerdere berichtgeving schreven we over een negenjarig meisje. Deze leeftijd klopt niet en moet acht zijn.