De politie in de Canadese stad Ottawa is vrijdag begonnen met het ontmantelen van het truckersprotest, waarbij demonstranten al wekenlang de straten van de stad blokkeren met hun trucks. Bij de ontruiming worden demonstranten gearresteerd, meldt onder meer persbureau AP.

Tientallen agenten rukten uit naar het hart van de demonstratie bij het parlementsgebouw in Ottawa. Die stad wordt al sinds eind januari geblokkeerd door demonstranten in trucks die boos zijn over de coronamaatregelen in Canada.

De politieactie van vrijdag moet een einde maken aan die blokkades. Volgens The Guardian wil de politie in Ottawa de driehonderd trucks weg hebben. Demonstranten die niet luisteren, worden aangehouden.

De actie wordt uitgevoerd door agenten die zijn uitgerust met helmen en een drone. Sommige agenten dragen automatische wapens bij zich.

Het Canadese parlement heeft volgens plaatselijke media vrijdag de zitting geschrapt, nadat de politie had gemeld in actie te komen tegen de demonstranten.

Ottawa was de laatste plek in Canada waar het protest nog voor grote overlast zorgde. Op andere plekken in het land werd het zogenoemde vrijheidskonvooi al ontmanteld. Donderdag werden de kopstukken achter het protest al gearresteerd.

De Canadese premier Justin Trudeau greep eerder deze week terug op een nog nooit gebruikte noodwet om zijn regering en de politie meer bevoegdheden te geven. Door deze noodwet is het onder meer verboden om naar Ottawa te reizen om mee te demonstreren. Trudeau noemt de betogingen "een bedreiging voor de Canadese democratie".