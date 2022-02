Frankrijk trekt na negen jaar van militaire aanwezigheid in Mali zijn troepen terug uit het West-Afrikaanse land. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron donderdag bekendgemaakt. Wel blijven Franse militairen aanwezig in naburige landen in de Sahelregio.

Ook andere Europese landen, inclusief Nederland, stoppen met de operatie wegens een militaire staatsgreep in Mali. Canada haalt er ook zijn militairen weg.

De Malinese militairen die de macht hebben gegrepen, werken de missie al langer tegen. Bovendien hebben ze naar verluidt een beroep gedaan op troepen van het Russische huurlingenbedrijf Wagner en maken ze weinig haast met het herstellen van de democratie in Mali.

De Fransen hebben circa 4.300 troepen in de Sahel, waaronder 2.400 in Mali. De soldaten zijn ook actief in Tsjaad, Niger, Burkina Faso en Mauritanië. Zij blijven daar om terroristische acties van Al Qaeda en Islamitische Staat tegen te gaan. Volgens Macron wordt die strijd voortaan voortgezet vanuit Niger.

Frankrijk stuurde in 2013 militairen naar Mali om een opmars van jihadisten te stuiten. Nederland leverde later jarenlang een bijdrage aan een VN-macht die het land moest stabiliseren, onder meer met de stationering van militairen in het noordoosten van het land.

Momenteel zijn nog acht militairen namens ons land actief in Mali. Ook helpt Nederland de VN-missie met een transportvliegtuig. Het Nederlandse kabinet liet eerder deze maand al weten voorstander te zijn van het opschorten van de Europese missies in Mali.