Dertien vrouwen en meisjes zijn woensdag in het noorden van India om het leven gekomen nadat zij in een diepe put waren gevallen. Het ongeval gebeurde tijdens een bruiloftsceremonie in de plaats Kushinagar, meldt de lokale politiechef.

De slachtoffers zaten op een ijzeren plaat die de put bedekte toen deze het begaf, aldus de politiechef. De put was oud en kon het gewicht van de vrouwen en meisjes niet aan. Zij werden na hun val verpletterd onder het puin.

Indiase media schrijven dat het gaat om zeven meerderjarige en zes minderjarige slachtoffers, onder wie een eenjarig meisje.

De premier van India, Narendra Modi, betuigde zijn steun met de nabestaanden van de slachtoffers en noemde het ongeval "hartverscheurend".