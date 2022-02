Russische autoriteiten lieten deze week weten dat ze sommige troepen weghalen bij de grens met Oekraïne. Volgens de Verenigde Staten is daar niets van waar en zijn er juist zevenduizend troepen bij gekomen. Van een Russische invasie is nog geen sprake, maar er is steeds meer sprake van speculaties en een welles-nietesspelletje.

Het Russische ministerie van Defensie kondigde aan dat een aantal legereenheden rond Oekraïne werd teruggetrokken en gaf beelden vrij waarop te zien was dat tanks en andere legervoertuigen vertrokken. Dat nieuws kon echter niet onafhankelijk geverifieerd worden. Hoewel duidelijk was dat het ging om een klein deel van de Russische troepenmacht die betrokken was bij de oefeningen in Oekraïne, was het exacte aantal niet bekend.

Internationaal leidde die bewering van de Russen al tot kritiek. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zei dat ze pas na volledige terugtrekking gelooft dat een Russische inval van Oekraïne van de baan is. De NAVO en Duitsland zeiden woensdag nog niets te bespeuren wat lijkt op een terugtrekking van de Russische troepen. Volgens NAVO-chef Jens Stoltenberg leek het erop dat Rusland doorgaat met de militaire opbouw.

Een hoge functionaris van het Witte Huis stelde woensdag dat er niet alleen niets waar is van de Russische claim, maar ook dat er zelfs zevenduizend extra troepen bij zijn gekomen aan de grens met Oekraïne. "Alle inlichtingen die wij hebben, laten zien dat ze onterecht over de-escalatie spreken, terwijl ze in het geheim mobiliseren voor een oorlog", vertelde de functionaris volgens CNN. De functionaris sprak op basis van anonimiteit.

De Amerikaanse president Joe Biden schatte het aantal Russische troepen aan de grens met Oekraïne dinsdag op 150.000.

Rusland zou valse beweringen doen om motief voor invasie te creëren

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt Moskou beschuldigingen aan het adres van Oekraïne om een voorwendsel voor een invasie te creëren.

De Russische president Vladimir Poetin beweerde dinsdag dat Kiev een volkerenmoord pleegt in het oosten van Oekraïne. In die regio, ook wel bekend als de Donetsbekken, zitten pro-Russische separatisten die sinds 2014 een oorlog voeren tegen het regeringsleger. Oekraïne maakt zich volgens Rusland schuldig aan genocide, het verbergen van massagraven en het gebruik van chemische wapens.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat Moskou deze beweringen doet zodat het een motief heeft om Oekraïne binnen te vallen. "In de afgelopen weken hebben we gezien dat Russische functionarissen talloze verhalen in de media lieten verschijnen die als voorwendsel voor een invasie kunnen dienen." De beschuldigingen worden volgens inlichtingen van het ministerie ook veelvuldig gedeeld op sociale media in Rusland.

Eerder deze maand verscheen volgens de Amerikanen onder meer een vervalste video over een Oekraïense volkerenmoord. Inlichtingendiensten spraken toen ook al over "een extreem omvangrijk complot". Zelfs echte lichamen zouden zijn gebruikt om slachtoffers van de strijd te verbeelden en acteurs zouden rouwenden hebben gespeeld.