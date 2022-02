De Europese Unie mag definitief subsidies voor lidstaten aanpassen als er sprake is van uitholling van de rechtstaat. De regeringen van Polen en Hongarije hadden een rechtszaak aangespannen tegen een nieuwe wet die dat mogelijk maakt, maar hun bezwaren werden woensdag door het Europees Hof van Justitie ongegrond verklaard.

Begin december concludeerde de advocaat-generaal van het Hof al dat de Europese Commissie subsidies mag aanpassen of stopzetten als een lidstaat de beginselen van de rechtsstaat schendt. Dat oordeel is nu overgenomen door de hoogste Europese rechter, waardoor EU-landen mogen worden gekort als bijvoorbeeld rechters er niet onafhankelijk hun werk kunnen doen of als er sprake is van corruptie.

Sinds 1 januari 2021 is er een wet van kracht (het conditionaliteitsregime) die moet voorkomen dat EU-geld bijvoorbeeld door corruptie of vriendjespolitiek in verkeerde handen komt.

De EU-leiders waren het in 2020 eens geworden over de invoering van zo'n mechanisme voor EU-geld. Nederland was daarbij een van de voortrekkers. De Poolse en Hongaarse leiders stemden ermee in op voorwaarde dat het EU-hof zich erover zou uitspreken.

De nieuwe regel is dus al ruim een jaar van kracht, maar Polen en Hongarije zijn nog niet gekort op hun subsidie. De Europese Commissie heeft beide landen in november al wel gemeld wat er volgens haar schort aan hun omgang met de beginselen van de democratie en rechtsstaat. Polen tast de onafhankelijkheid van rechters aan en in Hongarije constateert de Commissie belangenverstrengeling en corruptie.