Het Ethiopische parlement heeft besloten de militaire noodtoestand in het land op te heffen, meldt het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken via Twitter. De maatregel zou eigenlijk van november 2021 tot mei dit jaar van kracht zijn, maar de rebellen van het Tigray People's Liberation Front (TPLF) zouden eerder dan verwacht zijn verdreven naar de opstandige regio Tigray.

Ethiopië kondigde in november de noodtoestand af nadat rebellen van het TPLF vanuit het noorden waren opgerukt naar de hoofdstad Addis Abeba.

Door deze militaire noodtoestand kon de overheid iedereen oppakken die ervan werd verdacht mee te werken met de rebellen. De rebellen zijn intussen weer verdreven naar de opstandige provincie. Het leger maakte daarvoor in de afgelopen maanden gebruik van dronebombardementen, meldt VRT NWS.

Mensenrechtenorganisaties trokken tijdens de noodtoestand aan de bel. De Ethiopische bevolking zou lijden onder het geweld en de hongersnood die het gevolg zou zijn van het militaire conflict in het land.

Meer dan 300.000 mensen zijn ontheemd geraakt door de gevechten in de Ethiopische regio Afar, zei de regering van die regio begin februari. De regering beschuldigt de strijdkrachten uit Tigray van het doden van burgers en plunderingen.

Het TPLF trok zich in december terug uit twee buurregio's in Ethiopië om humanitaire hulp in de regio Tigray mogelijk te maken. De regering van Ethiopië had de terugtrekking als voorwaarde gesteld voor het toelaten van hulp.