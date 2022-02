Het aantal doden als gevolg van hevige regenval en aardverschuivingen in het bergachtige gebied nabij Rio de Janeiro is opgelopen tot zeker 23, melden Braziliaanse media. De lichamen werden gevonden nadat het waterpeil in het ondergelopen stadscentrum van Petrópolis was gedaald.

In de naburige staat Minas Gerais zijn in de afgelopen weken zeker tien mensen omgekomen door aardverschuivingen en overstromingen.

Eind december had ook de staat Bahia, ten noordoosten van Minas Gerais, te maken met overstromingen na regenval. Tientallen mensen kwamen om en tienduizenden raakten dakloos door wat volgens de gouverneur van de staat de ergste overstromingen in meer dan dertig jaar waren.

Bij een storm in de bergen rond Rio de Janeiro in 2011 kwamen meer dan negenhonderd mensen om het leven. Het wordt beschouwd als de ergste stormramp in de geschiedenis van het land. Ook toen werd Petrópolis getroffen.