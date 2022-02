De inheemse gemeenschap Keeseekoose First Nation in Canada maakte dinsdag bekend dat er opnieuw anonieme graven zijn aangetroffen bij voormalige katholieke internaten. Het gaat om twee locaties waar 54 graven werden ontdekt. Vorig jaar werden ook al honderden graven bij voormalige kostscholen in het land ontdekt.

De graven werden gevonden in de buurt van de voormalige internaten St. Philip’s en Fort Pelly, in het oosten van de provincie Saskatchewan. De internaten werden beide bestuurd door de katholieke kerk en waren respectievelijk geopend van 1905 tot 1913 en van 1928 tot 1969.

Enkele weken geleden kondigde de inheemse gemeenschap Williams Lake First Nation aan dat het bewijs had gevonden van 93 ongemarkeerde graven op het terrein van St Joseph Mission, een in 1981 gesloten kostschool in de provincie British Columbia.

Tot het einde van de vorige eeuw werden in Canada ongeveer 150.000 inheemse kinderen naar een van de 139 internaten gestuurd. Ze moesten daar leren zich aan te passen aan de cultuur van de witte bewoners van Canada, zonder contact met hun familie. Een nationale onderzoekscommissie sprak eerder van meer dan 4000 dodelijke slachtoffers op de scholen als gevolg van de "culturele genocide".