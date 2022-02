In de provincie Holguin, in het oosten van Cuba, zijn dinsdag twintig Cubanen veroordeeld tot gevangenisstraffen die oplopen tot twintig jaar wegens opruiing. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Justicia 11J.

De twintig demonstranten, waaronder vijf minderjarigen, namen vorig jaar deel aan anti-regeringsprotesten. Op het door communisten bestuurde eiland gingen afgelopen jaar duizenden mensen de straat op voor een zeldzaam protest. De reden was grote onvrede over de ernstige economische problemen in het land. Demonstranten scandeerden leuzen als "vrijheid" en "we zijn niet bang".

Justicia J11, dat zijn naam ontleent aan de datum waarop de protesten vorig jaar begonnen, 11 juli, publiceerde de namen en leeftijden van twintig veroordeelden. Een 50-jarige man kreeg met twintig jaar de zwaarste straf, terwijl vijf jongeren van 16 en 17 jaar straffen van maximaal vijf jaar kregen. Dat laatste is uitzonderlijk, omdat de wettelijke leeftijd voor strafbaarheid in Cuba gewoonlijk 18 jaar is.

Zeker 1.355 mensen aangehouden tijdens protesten

Al meer dan 700 Cubanen, onder wie 55 minderjarigen, zijn aangeklaagd voor de protesten tegen economische tegenspoed en mensenrechtenschendingen. Die vonden vorig jaar plaats in zo'n vijftig steden. Er zou daarbij één persoon zijn omgekomen en er raakten tientallen demonstranten gewond, zegt mensenrechtenorganisatie Cubalex. Van de 1355 aangehouden demonstranten zouden er nog meer dan 700 vastzitten.

Er zijn al 172 Cubanen veroordeeld om hun deelname aan de protesten. Dit aantal is tot aan de bekendmaking door Justicia 11J van dinsdag. Er zijn geen details bekend over de zwaarte van hun straffen. De Amerikaanse ambassade in Havana noemt de nu bekend geworden veroordelingen op Twitter "schandalig" en schreef: "De regering moet nu alle demonstranten vrijlaten." Ook Justicia 11J riep op tot de "onmiddellijke vrijlating" van alle demonstranten.