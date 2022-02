Nederlandse diplomaten van de ambassade in Kaboel waarschuwden al in januari 2021 voor een verslechtering van de situatie in Afghanistan. Toch werd besloten het asielbeleid voor mensenrechtenverdedigers en journalisten niet te verruimen. Dit blijkt uit interne documenten die op verzoek van NU.nl zijn vrijgegeven.

De diplomaten meldden destijds dat er in Afghanistan sprake is van "targeted killings" (gerichte moordaanslagen) waarbij journalisten, mensenrechtenverdedigers en medewerkers van politie, justitie en leger doelwit waren. Bij de ambassade kwamen op dat moment steeds meer verzoeken binnen van Afghanen die zich bedreigd voelden en het land wilden verlaten.

Maar de diplomaten konden weinig voor deze vaak zwaar bedreigde mensen betekenen. Het is immers staand Nederlands beleid dat bij de ambassade in Afghanistan geen asiel voor Nederland kan worden aangevraagd. Afghanen werden dan ook niet meer ontvangen op de ambassade: "We willen geen valse hoop wekken."

De diplomaten wezen naar de Afghaanse regering, die voor haar eigen onderdanen moet zorgen, maar "tot nu toe is de opstelling passief". Een andere optie was om Afghanen met het zogenoemde Shelter City-programma opvang te bieden in de regio.

Weinig animo bij ministeries om asielbeleid te verruimen

Een diplomaat vroeg ondanks de verslechterende omstandigheden om een "herbevestiging" van het "staand beleid" dat geen asiel kan worden aangevraagd op de ambassade.

Maar ook informeerde een diplomaat destijds voorzichtig of er in Den Haag "een beleidswijziging wordt overwogen" om bepaalde beroepsgroepen (zoals journalisten en mensenrechtenverdedigers) wél de mogelijkheid te geven asiel aan te vragen. Als daartoe zou worden besloten, moet dat in Den Haag worden afgehandeld, want de ambassade "beschikt niet over kennis en capaciteit".

Deze suggestie werd niet gevolgd. Bij de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken was, ondanks de alarmerende verslechtering van de situatie, weinig animo om het asielbeleid te verruimen.

In een mail van Justitie, die niet bij de vrijgegeven stukken zit, werd volgens een ambtenaar van Buitenlandse Zaken gezegd dat de situatie "slecht, maar stabiel" is. Een diplomaat op de ambassade ging hiertegen in: "We stuurden de mail omdat de situatie juist niet stabiel is en snel verslechtert."

Op de afwijzing van het idee om mensenrechtenverdedigers en journalisten de kans te geven op de ambassade asiel aan te vragen, kwam verder niet veel reactie: "Het is nu bevestigd dat we dat niet doen."

Diplomaat: Asielbeleid Afghanistan 'schuurt'

In juli kwam de kwestie opnieuw aan de orde. De druk was inmiddels sterk toegenomen, maar nog steeds hield Nederland vast aan het beleid dat er geen asiel kan worden aangevraagd bij de ambassade. "Dit schuurt", schreef een diplomaat in een bericht dat bestemd was voor toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag. "Omdat deze mensen als ze in Nederland asiel zouden aanvragen, grote kans van slagen zouden hebben."

Den Haag bleef ondanks de waarschuwingen vanuit Afghanistan vasthouden aan het stringente asielbeleid. Sterker nog, toenmalig staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) wilde tot vlak voor de val van Kaboel uitgeprocedeerde asielzoekers naar Afghanistan terugsturen.

Op het hoogtepunt van de evacuatiecrisis in Afghanistan nam de Tweede Kamer op initiatief van D66-Kamerlid Salima Belhaj alsnog een motie aan om juist deze groepen wel asiel te verlenen. Op dit moment wacht een grote groep nog steeds op evacuatie naar Nederland.

De documenten zijn vrijgegeven na een Wob-verzoek door verschillende media waaronder NU.nl, NOS, GeenStijl, NRC Handelsblad en anderen en zijn afkomstig van de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken.