Volgens Britse en Amerikaanse autoriteiten heeft Rusland weer extra troepen naar de grens met Oekraïne gestuurd. Een Russische invasie zou "elk moment" kunnen plaatsvinden, stellen de Amerikanen. Maar of en wanneer dat precies zou gebeuren, is niet duidelijk. En dat leidt tot onrust.

Het Westen vreest dat Rusland deze week - mogelijk woensdag al - Oekraïne zal binnenvallen. Zekerheid is er niet, maar verschillende landen nemen alvast voorzorgsmaatregelen door bijvoorbeeld hun militaire troepen terug te halen.

Onder andere Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk riepen mensen die zich in Oekraïne bevinden, onder wie diplomatiek personeel, ertoe op zo snel mogelijk het land te verlaten. Medewerkers van de OVSE-waarnemingsmissie worden teruggeroepen. En KLM stopte zaterdag als eerste grote luchtvaartmaatschappij met vluchten naar Oekraïne en vliegt ook niet langer over het land.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Amerikanen er zelfs toe opgeroepen Belarus per direct te verlaten omdat Rusland veel troepen heeft verzameld aan de Belarussische grens met Oekraïne. Het ministerie gaf ook een negatief reisadvies af ten aanzien van Moldavië en riep Amerikaanse burgers ertoe op de afgescheiden regio Transnistrië, aan de grens met Oekraïne, per direct te verlaten. Ook in dat gebied bevinden zich Russische militairen.

De Verenigde Staten hebben Oekraïne een garantstelling tot maximaal 1 miljard dollar (883,5 miljoen euro) aangeboden, laat buitenlandminister Antony Blinken weten in een mededeling. De garantstelling moet het voor Oekraïne makkelijker maken om leningen af te sluiten.

Oproepen tot diplomatieke oplossing

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, liet weten "diep bezorgd" te zijn over de situatie in Oekraïne. Dat zei hij nadat hij maandag met de buitenlandministers van Rusland en Oekraïne had gesproken.

Guterres roept op tot een vreedzame oplossing. En hij is niet de enige. In de afgelopen dagen hebben verschillende wereldleiders ertoe opgeroepen tot een diplomatieke oplossing te komen en waarschuwden ze voor zware sancties in het geval van Russische vijandigheden tegen Oekraïne.

In een telefoongesprek van zo'n veertig minuten zijn de Amerikaanse president Joe Biden en de Britse premier Boris Johnson het er eens over geworden dat een diplomatieke deal nog altijd mogelijk is en dat Rusland terug kan komen van zijn dreigement richting Oekraïne.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is dinsdag in Moskou om de spanningen rond Oekraïne te bespreken met president Vladimir Poetin. Duitsland speelt een belangrijke rol als bemiddelaar in het conflict tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger.

Ondertussen heeft de Oekraïne president Volodymyr Zelensky woensdag 16 februari, de datum die door het Westen is genoemd als dag van een mogelijke invasie, uitgroepen tot 'dag van de Oekraïense eenheid'.

Er klinkt ook kritiek op westerse aanpak

Er klinken ook andere geluiden. Zo uitte de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg kritiek op landen die hun diplomaten weghalen uit de hoofdstad Kiev.

"Ik vind dat het een twijfelachtig signaal afgeeft aan de mensen in Oekraïne als je je eigen diplomaten eerst weghaalt", zei Schallenberg. Hij uitte ook kritiek op Biden, die gewaarschuwd had voor het gevaar van een wereldoorlog naar aanleiding van de situatie in Oekraïne. Dat soort taal is volgens de Oostenrijker "extreem gevaarlijk".

In een gesprek met de Franse president Emmanuel Macron zou Poetin de westerse opvatting dat Rusland buurland Oekraïne wil binnenvallen "provocatieve speculaties" hebben genoemd.