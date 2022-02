Canada wil een nog niet eerder gebruikte noodwet instellen om de blokkades door tegenstanders van het coronabeleid een halt toe te roepen. Premier Justin Trudeau kondigde de verregaande maatregel maandag aan.

Trudeau wil zijn regering en de politie met de zogenoemde Emergencies Act meer macht geven om de "illegale" protesten te breken van met name truckers met hun zogenoemde vrijheidskonvooien. Het is vooralsnog niet de bedoeling het leger in te zetten, benadrukte de premier.

Sinds half januari zijn er in heel Canada protesten tegen de coronamaatregelen. Deze worden aangevoerd door vrachtwagenchauffeurs, die zich eind januari voor het parlementsgebouw verzamelden. Nog steeds zijn er op verschillende plekken in het land blokkades van betogers. Met name cruciale grensovergangen met de Verenigde Staten worden geblokkeerd.

"De blokkades zijn schadelijk voor de economie en een bedreiging voor de publieke veiligheid", zei Trudeau op de persconferentie. "We kunnen en willen deze illegale en gevaarlijke activiteiten niet door laten gaan." Hij noemde de invoering "een laatste redmiddel".

Het Canadese parlement moet nog wel instemmen met de wet. De premiers van Alberta, Quebec, Manitoba en Saskatchewan gaven eerder op de dag aan tegen het instellen van de noodwet te zijn. Volgens hen is de wet onnodig.