Een 52-jarige gast van een restaurant in het Zuid-Duitse Weiden is overleden nadat hij zaterdagavond champagne heeft gedronken waarin xtc was vermengd. Zeven andere aanwezigen werden met vergiftigingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis.

Uit onderzoek is gebleken dat de drank een aanzienlijke hoeveelheid xtc bevatte, maakt justitie maandag bekend.

Het slachtoffer stierf in een ziekenhuis. Drie vrouwen en vier mannen werden eveneens met vergiftigingsverschijnselen opgenomen. Enkelen zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en zijn ondervraagd. Bij anderen wordt gewacht tot hun toestand dat toelaat.

Toen politie en hulpverleners zaterdagavond in het restaurant arriveerden lag een deel van de gasten, in de leeftijd tussen de 33 en 52 jaar, op de grond. Ze hadden nog geklaagd over de afschuwelijke smaak van de champagne.

De politie onderzoekt wie de drugs in de fles heeft gedaan. Volgens justitie is er geen sprake van een doelgerichte aanslag.