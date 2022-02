Toen de Taliban halverwege augustus de macht grepen in Afghanistan, waren veel Afghanen bang dat de jihadisten net als in de jaren negentig een schrikbewind zouden voeren. Hoe gaat het met Afghanisten na zes maanden onder de heerschappij van de Taliban?

Afghanistan stevent sinds de terugkeer van de Taliban als machtshebbers af op een humanitaire ramp. De Verenigde Naties schatten kort na de machtsovername van de jihadisten in dat 97 procent van de Afghanen halverwege dit jaar onder de armoedegrens beland zullen zijn als er niet snel hulp geboden wordt. Als gevolg van de strenge winter leeft zeker de helft van het land nu al op de rand van een hongersnood.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de machtsovername in Afghanistan

Het westen heeft de troepen eind augustus dan wel teruggetrokken uit het land, maar heeft ook economische sancties ingesteld tegen de Taliban-regering. Zo werden Afghaanse banktegoeden in het buitenland bevroren, waardoor de Taliban niet bij de financiële reserves van het land kunnen.

Ook hulporganisaties zijn terughoudend met het verlenen van hulp, omdat ze niet willen samenwerken met de Taliban. Doordat de economie is ingestort, is Afghanistan juist zeer afhankelijk van die hulp vanuit het buitenland.

Inwoners van de provincie Kandahar ontvangen voedselpakketten. Doordat hulporganisaties niet willen samenwerken met de Taliban, komt humanitaire hulp slechts mondjesmaat door in Afghanistan. Inwoners van de provincie Kandahar ontvangen voedselpakketten. Doordat hulporganisaties niet willen samenwerken met de Taliban, komt humanitaire hulp slechts mondjesmaat door in Afghanistan. Foto: EPA

Onderhandelingen verlopen uiterst moeizaam

De VN zoekt naar een manier om humanitaire hulp te verlenen aan Afghanen zonder samen te werken met de Taliban-regering, maar dat is vrijwel onmogelijk. Zolang dat het geval is, zal de situatie in het land alleen maar verslechteren, voorspelt de VN.

De Taliban vragen ondertussen zelf ook om hulp om het land weer op te bouwen, maar eisen tegelijkertijd dat landen die hulp bieden dat doen zonder "politieke agenda" en hun heerschappij officieel erkennen. Dat laatste is tot op heden nog door geen enkel land gedaan.

Gesprekken tussen de Taliban en westerse diplomaten in de Noorse hoofdstad Oslo leverden eind vorige maand nog geen afspraken op. Wel staan er nog vervolggesprekken op het programma. Ook met Turkije zijn de Taliban in gesprek over hulpverlening.

35 Taliban arriveren in Oslo voor gesprekken

Veel afrekeningen en repressie, ondanks beloftes Taliban

De Taliban beloofden kort na de machtsovername dat er geen afrekeningen zouden plaatsvinden. Sindsdien zijn er echter meerdere berichten verschenen over journalisten, geleerden, activisten en tegenstanders van het regime die gevangen zijn gezet of zelfs zijn vermoord.

Sinds de terugtrekking van de internationale troepen eind augustus hebben de Taliban volgens een VN-rapport tientallen Afghanen gedood omdat zij samenwerkten met westelijke militairen, met name de Amerikanen.

Begin januari werd de prominente hoogleraar Faizullah Jalal gearresteerd. Hij sprak zich geregeld zeer kritisch uit tegen de Taliban. Zo noemde hij tijdens een televisiedebat een Taliban-woordvoerder een terrorist en een kalf.

Voormalig vicepresident Amrullah Saleh meldde vorige week dat er meerdere Britse en Amerikaanse journalisten waren gearresteerd in Kaboel. Zij worden vastgehouden zonder officieel in staat van beschuldiging te zijn gesteld.

Tegen mensen die protesteren wordt vaak hard opgetreden door de Taliban, evenals tegen buitenlandse media die daar verslag van proberen te doen.

Vrouwen hebben lang niet overal toegang

Tijdens de eerste heerschappij van de Taliban mochten meisjes en vrouwen niet deelnemen aan onderwijs. Hoewel zo'n verbod dit keer niet officieel is ingesteld, zeggen vrouwenorganisaties dat hun de toegang tot onderwijs alsnog wordt ontzegd.

Begin februari werden enkele universiteiten heropend. Vrouwen mogen daar gebruik van maken, maar moeten gescheiden blijven van mannen en zich aan strenge kledingvoorschriften houden. Volgens waarnemers zijn er in de praktijk weinig vrouwen aanwezig op de universiteiten.

De Taliban hebben aangekondigd dat vanaf maart meisjes weer naar school mogen. Dat de scholen nu nog dicht zijn, komt volgens de machtshebbers omdat ze tijd nodig hebben om het "nieuwe systeem" op te zetten. Critici betwijfelen of toegang tot onderwijs voor meisjes lang beschikbaar zal blijven, als die er al daadwerkelijk komt.

De Taliban zelf lijken het onderling overigens niet eens te zijn over de regels voor vrouwen, waardoor die per streek nog weleens willen afwijken en verschillend worden gehandhaafd. Zo mogen vrouwen in het noorden van Afghanistan de traditionele badhuizen niet meer gebruiken, maar in andere delen van het land nog wel.