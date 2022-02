Boris Johnson wil komende week weer met andere wereldleiders praten over de oplopende militaire spanningen tussen Rusland en Oekraïne. De Britse premier wil met name de leiders van de Scandinavische landen en de Baltische staten spreken. Hij hoopt dat de pogingen om een gewapend conflict te voorkomen zo een nieuwe impuls krijgen.

Dat staat in een verklaring van Johnsons regering die zondagavond naar buiten werd gebracht. Ondertussen trekken de Britten wel, net als de Verenigde Staten, Canada en andere Europese landen, hun troepen terug uit Oekraïne.

"De crisis langs de grens van Oekraïne heeft een kritiek punt bereikt", zei een woordvoerder van Downing Street, het kantoor van de Britse premier. "Alle informatie die we hebben, wijst erop dat Rusland elk moment Oekraïne kan binnenvallen. Dat zou desastreuze gevolgen hebben voor zowel Oekraïne als Rusland."

Enkele uren daarvoor zei de Britse minister van Defensie Ben Wallace dat hij de diplomatieke inspanningen van het Westen om een Russische invasie in Oekraïne af te wenden niet krachtig genoeg vindt. Wallace vergeleek die met de slappe houding jegens nazi-Duitsland van de Britse premier Neville Chamberlain en andere Europese landen in 1938.

De woordvoerder van de Britse regering liet zondagavond wel weten dat het Verenigd Koninkrijk werkt aan een pakket van militaire steun en economische hulp voor Oekraïne nu de dreiging van een Russische invasie toeneemt.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de spanningen tussen Oekraïne en Rusland

Landen halen troepen terug

De afgelopen dagen maakten verschillende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen, bekend hun troepen terug te trekken uit Oekraïne vanwege de toenemende dreiging van een Russische invasie. Canada liet zondag weten zijn in Oekraïne gevestigde militairen naar een geheime bestemming in Europa te laten vertrekken. Volgens de Canadese zender CBC News bevinden de militairen zich nu in Polen.

Canada, dat na Oekraïne en Rusland de meeste Oekraïners herbergt, heeft sinds 2015 een trainingsmissie van ongeveer tweehonderd mensen in het westen van Oekraïne. De Canadese strijdkrachten hebben meer dan 30.000 Oekraïense soldaten getraind. De Canadese premier Justin Trudeau zei eind januari nog dat de missie met drie jaar zou worden verlengd. De verlenging zou ertoe moeten leiden dat uiteindelijk vierhonderd Canadese trainers naar Oekraïne worden gestuurd.