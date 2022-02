Oekraïne belooft zondag zijn luchtruim open te houden voor internationaal verkeer, ondanks hoogopgelopen spanningen met buurland Rusland. De Oekraïense president riep eerder op tot kalmte en zei dat "paniek nu de grootste vijand is". Ondertussen roepen steeds meer landen hun burgers op het land te verlaten.

Eerder weersprak het ministerie van Verkeer van het Oost-Europese land al het bericht dat de autoriteiten op het punt staan het luchtruim te sluiten. Er zijn geen plannen om het vliegverkeer op te schorten, aldus het departement.

KLM stopte zaterdag als eerste grote luchtvaartmaatschappij met vluchten naar Oekraïne en vliegt ook niet langer over het land. KLM is vooralsnog de enige nationale airline die is gestopt met vliegen op Oekraïne. Het Duitse Lufthansa is een van de vliegmaatschappijen die nog bekijkt of het nodig is om het verkeer naar Oekraïne stil te leggen.

KLM stopte met vliegen nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies voor Oekraïne had afgegeven. Mensen die het land nog uit willen, moeten dit ondanks het wegvallen van de luchtvaartmaatschappij zelf regelen, zegt een woordvoerder van het ministerie tegen NU.nl.

In juli 2014 werd boven Oekraïne een passagierstoestel op weg van Amsterdam naar Maleisië neergeschoten. Alle inzittenden van vlucht MH17 kwamen daarbij om het leven, onder wie 193 Nederlanders. Het vliegtuig werd neergehaald met een Russische luchtdoelraket die werd afgeschoten vanuit een gebied van pro-Russische rebellen.

Biden en Poetin spreken over crisis

De Amerikaanse president Joe Biden en de Russische president Vladimir Poetin hebben zaterdag ruim een uur met elkaar gesproken over de crisis rond Oekraïne. Ze bespraken of een oorlog in het Oost-Europese land kan worden afgewend.

Volgens het Witte Huis maakte Biden tijdens het beraad duidelijk dat de Verenigde Staten, zijn bondgenoten en zijn partners "resoluut zullen reageren" als Rusland buurland Oekraïne binnenvalt. Rusland krijgt dan te maken met snelle en zware consequenties, zoals economische sancties.

De verklaringen van het Kremlin over het gesprek waren ook deels een herhaling van zetten. "De hysterie heeft zijn hoogtepunt bereikt", zei een topadviseur van Poetin over de "absurde" westerse vrees voor een invasie.

Ondertussen goot de Britse minister van Defensie Ben Wallace olie op het vuur door te zeggen dat de diplomatieke inspanningen van het Westen niet krachtig genoeg zijn. "Het verontrustende is dat ondanks de enorme toename van diplomatie de militaire opbouw is doorgegaan. Het is niet gepauzeerd, het ging door", zei Wallace in The Sunday Times.

Rusland volgens VS klaar voor een aanval

Washington stelt dat Rusland inmiddels zoveel eenheden in stelling heeft gebracht dat het land op korte termijn kan aanvallen. Poetin ziet de westerse steun aan Oekraïne en de troepenversterkingen in Oost-Europese NAVO-landen juist als bedreigend. Ondertussen manen de Oekraïense machthebbers tot kalmte.

Verschillende landen hebben hun burgers opgeroepen om Oekraïne te verlaten en niet meer naar het land te reizen tenzij dat strikt noodzakelijk is. Onder andere de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Saoedi-Arabië, Israël, België, Noorwegen, Denemarken, Estland en Letland waarschuwden de mensen die zich nog in Oekraïne bevinden.

De VS heeft zaterdag ook Amerikaanse medewerkers van de OVSE-waarnemingsmissie in Oekraïne opgeroepen het land te verlaten. Sinds maart 2014 zijn honderden internationale waarnemers van de OVSE in Oekraïne gestationeerd. Ze houden toezicht op het staakt-het-vuren dat pro-Russische separatisten en Oekraïense soldaten hadden afgesproken.