De Oeigoerse man die in 2008 de fakkel droeg voor de Olympische Zomerspelen in Peking, zit momenteel in de gevangenis, waar hij een straf van veertien jaar uitzit.

Adil Abdurehim wordt beschuldigd van het bekijken van "contrarevolutionaire video's", meldde de zender Radio Free Asia op basis van lokale politiebronnen in de provincie Xinjiang. Het ooit trouwe lid van de Chinese Communistische Partij zou al vijf jaar in de cel zitten.

Het nieuws volgt op het optreden van de Oeigoerse langlaufster Dinigeer Yilamujiang bij de opening van de Winterspelen, waar zij samen met de wintersporter Zhao Jiawen de Olympische vlam aanstak. Haar betrokkenheid leidde tot kritiek dat de Chinese leiders een politieke show opvoerden om internationale beschuldigingen van onderdrukking van de moslimminderheid van de hand te wijzen.

Honderdduizenden Oeigoerse moslims zijn volgens mensenrechtenactivisten in heropvoedingskampen in Xinjiang ondergebracht. China wordt beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid tegen de Oeigoeren in de kampen.

De Verenigde Staten en enkele andere landen hebben een diplomatieke boycot van de Spelen afgekondigd, onder meer wegens de behandeling van Oeigoeren.