De Franse politie heeft in het centrum van Parijs traangas afgevuurd op demonstranten die protesteren tegen de coronamaatregelen. De stoet, het zogeheten vrijheidskonvooi, probeerde zaterdag het verkeer rond de Arc de Triomphe en de Champs-Élysées lam te leggen. Eerder op de dag hield de politie al honderden voertuigen tegen.

De politie greep in toen demonstranten niet reageerden op een bevel om door te rijden en sommige betogers op hun auto's klommen op de rotonde bij de triomfboog. De demonstranten zwaaiden met Franse vlaggen en toeterden.

De politie had aangekondigd de konvooien die richting de Franse hoofdstad reden tegen te houden. Zaterdagochtend hield de politie een stoet van zo'n vijfhonderd voertuigen in de richting van Parijs tegen. De stoet was de Franse hoofdstad tot op minder dan 100 kilometer genaderd. De politie deelde driehonderd bekeuringen uit.

Parijs zet dit weekend zeker 7.200 agenten met onder meer pantserwagens in om te voorkomen dat het protest het verkeer zal ontregelen. Er zijn strenge sancties aangekondigd, zoals hoge boetes, celstraffen en jarenlange rijontzeggingen.

De konvooien, die uit verschillende richtingen naar Parijs zouden trekken, zijn als truckersprotest naar Canadees voorbeeld van start gegaan, maar inmiddels rijden ook personenauto's, campers en motoren mee. Het is nog onduidelijk of alle deelnemers zaterdag Parijs zullen bereiken.