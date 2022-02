Het kabinet roept alle Nederlanders er zaterdag toe op Oekraïne te verlaten. Ook het meeste personeel van de ambassade in hoofdstad Kiev zal vertrekken.

"De veiligheidssituatie was al zorgelijk en is de afgelopen dagen steeds verder verslechterd", schrijft minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken zaterdagmiddag op Twitter. "In overleg met de verschillende bondgenoten zet ik nu deze stap en roep ik alle Nederlanders ertoe op Oekraïne te verlaten."

In de West-Oekraïense stad Lviv komt een trefpunt van de ambassade. Daar kunnen zaken als noodvisa en laissez-passers worden uitgegeven. Nederlanders in Oekraïne worden ertoe opgeroepen zich te registreren bij de ambassade.

Verschillende landen riepen hun burgers er eerder al toe op Oekraïne te verlaten en niet meer naar het land te reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Onder andere de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, België, Noorwegen, Denemarken, Estland en Letland waarschuwden mensen die zich nog in Oekraïne bevinden.

Nederlanders kregen vrijdag nog het advies een eventueel vertrek niet tot het laatste moment uit te stellen. De Nederlandse ambassadeur in Kiev, Jennes de Mol, benadrukte dat Nederland geen mensen uit Oekraïne gaat evacueren als het conflict escaleert.

Waarom er nu een strenger advies geldt, kon een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken tegenover NU.nl nog niet toelichten.

Zorgen over Russische troepenopbouw

Westerse landen maken zich al langer zorgen over een Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. De Verenigde Staten deden de spanning vrijdag flink oplopen door te waarschuwen voor een invasie die op "ieder moment" zou kunnen plaatsvinden.

Er vindt nog steeds topoverleg plaats om verdere escalatie te voorkomen. De Amerikaanse president Joe Biden spreekt zaterdag naar verwachting met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Het Oekraïense ministerie benadrukt dat de strijdkrachten de laatste ontwikkelingen op de voet volgen. Het leger zou ook klaarstaan om het land te verdedigen en aanvallen af te slaan.

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eerder op zaterdag in een verklaring opgeroepen tot kalmte na de zorgen over een mogelijke Russische inval. In de verklaring is te lezen dat het van "cruciaal belang" is dat er geen paniek wordt gezaaid. Ook moeten "destabiliserende handelingen" worden vermeden.