Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in een verklaring opgeroepen tot kalmte na de zorgen over een mogelijke Russische inval. De Verenigde Staten en meerdere andere landen hebben hun staatsburgers ertoe opgeroepen te vertrekken uit het Oost-Europese land.

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken zei in de verklaring dat het van "cruciaal belang" is dat er geen paniek wordt gezaaid. Ook moeten "destabiliserende handelingen" worden vermeden.

De VS beschikt over inlichtingen dat de Russische president Vladimir Poetin overweegt om komende woensdag te beginnen met een aanval, zeggen ingewijden tegen The New York Times. Het is onduidelijk hoe betrouwbaar die informatie is. Verslaggevers van de Amerikaanse nieuwszenders PBS en CNN meldden vrijdag op basis van inlichtingendiensten dat Poetin al besloten heeft tot een inval in Oekraïne.

De nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan zei vrijdag op een persconferentie "meer bewijs voor escalatie van Russische zijde" te zien en dat een Russische invasie van Oekraïne "nu elk moment zou kunnen plaatsvinden". Sullivan liet in het midden of de VS informatie heeft dat de beslissing van Poetin definitief is.

Rusland past diplomatieke bezetting in Oekraïne aan

Rusland heeft besloten om zijn diplomatieke staf in Oekraïne te "optimaliseren uit vrees voor provocaties" door Kiev of andere partijen, zei een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

De woordvoerder zei niet of het gaat om een vermindering van het aantal personeelsleden, maar wel dat de ambassade en de consulaten in Oekraïne hun belangrijkste functies blijven vervullen.

De Europese Unie adviseerde niet-essentieel personeel van de ambassade in Kiev vrijdag om het land te verlaten en hun werk buiten Oekraïne voort te zetten. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië riepen hun landgenoten er eerder op de dag toe op Oekraïne zo snel mogelijk te verlaten, vanwege de gespannen situatie aan de grens tussen Oekraïne en Rusland.

Biden spreekt naar verwachting zaterdag weer met Poetin

Westerse landen maken zich al langer zorgen over een Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. De Verenigde Staten deden de spanning vrijdag flink oplopen door te waarschuwen voor een invasie die op "ieder moment" zou kunnen plaatsvinden.

Er vindt nog steeds topoverleg plaats om verdere escalatie te voorkomen. De Amerikaanse president Joe Biden spreekt zaterdag naar verwachting met Poetin. Het Oekraïense ministerie benadrukt dat de strijdkrachten de laatste ontwikkelingen op de voet volgen. Het leger zou ook klaarstaan om het land te verdedigen en aanvallen af te slaan.