De Britse premier Boris Johnson gaat een vragenlijst invullen die hij van de politie van Londen heeft ontvangen, zegt zijn woordvoerder.

De Londense politie kondigde deze week al aan dat vijftig mensen een lijst per mail zouden ontvangen. Deze personen waren aanwezig bij borrels en andere bijeenkomsten van regeringsmedewerkers in tijden van lockdown.

Johnson en de andere mensen die een rol spelen in 'partygate' krijgen zeven dagen de tijd om de vragen te beantwoorden. De conservatieve regeringsleider staat al tijden onder druk vanwege de borrels in de periode dat het land in lockdown was.

Topambtenaar Sue Gray heeft in een rapport al stevige kritiek geuit, maar kon vanwege het politieonderzoek geen persoonlijke details over de bijeenkomsten delen. Wel had ze het over excessief drankgebruik.

De politie heeft twaalf bijeenkomsten op het oog waarbij mogelijk coronaregels zijn overtreden. Johnson heeft steeds beweerd dat het werkbijeenkomsten waren en dat de regels zijn nageleefd.