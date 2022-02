De Russische president Vladimir Poetin zou hebben besloten om binnenkort Oekraïne binnen te vallen. Dat melden verslaggevers van de Amerikaanse nieuwszenders PBS en CNN vrijdag op basis van bronnen binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Poetin zou de beslissing al hebben gecommuniceerd aan zijn militaire bevelhebbers. Die zouden op dit moment de troepen in paraatheid brengen, om de invasie zo snel mogelijk uit te voeren.

De Russische invasie zou volgens bronnen volgende week beginnen, nog voor het einde van de Olympische Spelen in Peking. Die zijn zondag 20 februari afgelopen.

De nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan stelde vrijdag op een persconferentie "meer bewijs voor escalatie van Russische zijde" te zien en dat een Russische invasie van Oekraïne "nu elk moment zou kunnen plaatsvinden". Sullivan liet in het midden of de VS informatie heeft dat de beslissing van Poetin definitief is.

Volgens PBS-journalist Nick Schifrin vrezen Amerikaanse functionarissen een bloederige campagne, waarbij er eerst luchtaanvallen zouden worden uitgevoerd. De Oekraïense hoofdstad Kiev zou een voornaam doelwit zijn.

Er wordt al lang getwijfeld of Rusland daadwerkelijk een invasie van Oekraïne zou uitvoeren, en indien dat gebeurt of de Russen dan het hele land zouden willen bezetten. Rusland heeft zelf altijd volgehouden niet van plan te zijn Oekraïne binnen te vallen.

Meerdere landen adviseren burgers om Oekraïne te verlaten

De afgelopen dagen roepen steeds meer landen hun burgers op om te vertrekken uit Oekraïne. Onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen en Letland deden dat.

De Nederlandse ambassadeur in Oekraïne benadrukte vrijdag nogmaals dat Nederlanders moeten nadenken of een verblijf in Oekraïne nog wel noodzakelijk is. Dat had minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) eind januari ook al gezegd.