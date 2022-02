Een Canadese rechter heeft bepaald dat demonstranten de blokkade van de belangrijke grensovergang met de VS moeten stoppen. De burgemeester van de grensstad Windsor zegt dat alle demonstranten om 19.00 uur (lokale tijd) vertrokken moeten zijn.

Truckers blokkeren met hun zogenoemde vrijheidskonvooi sinds maandag de Ambassador Bridge op de belangrijke handelsroute tussen Ontario en de Amerikaanse staat Michigan. De blokkade zorgt vooral in de auto-industrie voor problemen omdat de aanvoer van onderdelen stokt.

Het bestuur van Ontario riep op vrijdag de noodtoestand uit in een poging een einde te maken aan de blokkade van een belangrijke grensovergang naar de Verenigde Staten door betogers tegen de coronamaatregelen. Dat maakt het mogelijk boetes tot omgerekend 70.000 euro uit te delen, celstraffen tot een jaar op te leggen en vergunningen af te nemen.

Het moet "duidelijk" zijn dat het illegaal en strafbaar is om het vervoer van goederen op cruciale infrastructuur te blokkeren en hinderen, zei provinciebestuurder Doug Ford daarover. "We zullen alle benodigde stappen nemen om ervoor te zorgen dat de brug weer opengaat."

In de Canadese hoofdstad Ottawa protesteren truckers al bijna twee weken, hoewel hun aantal slinkt. Ook daar is de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn 25 arrestaties verricht. De politie krijgt komend weekend versterking omdat er mogelijk meer protesten aan zitten te komen. In Toronto, de hoofdstad van Ontario, wordt ook geprotesteerd, evenals in andere delen van het land.

43 Truckers blokkeren belangrijkste grensovergang tussen VS en Canada

Ook al noodtoestand actief in Ottawa

Burgemeester Jim Watson van Ottawa kondigde zondag al de noodtoestand af vanwege het truckersprotest in de Canadese hoofdstad. De vrachtwagenchauffeurs protesteren al bijna twee weken tegen een vaccinatieplicht en overige coronamaatregelen.

Truckers zijn vanuit heel Canada afgereisd naar Ottawa en waren soms dagenlang onderweg. Door het protest is het centrum van Ottawa al bijna twee weken moeilijk bereikbaar door de honderden vrachtwagens. Omwonenden klagen onder meer over geluidsoverlast door toeterende demonstranten. Een rechter verbood de demonstranten dinsdag om nog langer te claxonneren.

De Canadese politie was al ingezet om ervoor te zorgen dat de betogers geen nieuw voedsel en benzine meer zouden ontvangen, in de hoop dat de truckers zouden vertrekken. Sinds de start van de protesten zijn er al iets meer dan duizend boetes uitgedeeld voor het veroorzaken van geluidsoverlast, het afsteken van vuurwerk en roekeloos rijden.

De truckers willen net zo lang voor het parlementsgebouw in Ottawa blijven staan tot de coronamaatregelen veranderen.