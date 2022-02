In IJsland zijn de vier slachtoffers van een vliegtuigongeluk, onder wie een Nederlander, geborgen. Nabestaanden hebben de lichamen geïdentificeerd en afscheid genomen, meldden IJslandse media vrijdag.

Het eenmotorige vliegtuig, een Cessna 172 met een IJslandse piloot en drie buitenlandse toeristen aan boord, verdween vorige week donderdag van de radar en was twee dagen spoorloos. De toeristen waren vertrokken vanuit hoofdstad Reykjavik voor een twee uur durende rondvlucht.

Na een uitgebreide zoektocht werd het toestel zaterdag gevonden op een diepte van 48 meter in het Thingvallavatn-meer in het zuiden van het land. De vier lichamen werden begin deze week aangetroffen. Ze zijn met een robot opgevist. Het is nog niet duidelijk wanneer het vliegtuig uit het water gehaald kan worden door het koude weer en het ijs op het meer.

De Nederlander woonde in Antwerpen, melden Belgische media. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De piloot was zeer ervaren.