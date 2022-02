In Parijs worden dit weekend zeker 7.200 agenten ingezet om te voorkomen dat een 'vrijheidskonvooi' van vrachtwagenchauffeurs het verkeer ontregelt. Ook in België worden maatregelen getroffen om dergelijke protestoptochten tegen coronamaatregelen te stoppen. Het truckersprotest werd in januari voor het eerst georganiseerd rond de Canadese hoofdstad Ottawa, en het verschijnsel lijkt nu over te waaien naar Europa.

Sinds woensdag rijden tegenstanders van de coronamaatregelen in trucks, maar ook in andere voertuigen, in optochten richting Parijs. De Franse regering heeft al strenge sancties aangekondigd, zoals hoge boetes, celstraffen en jarenlange intrekking van het rijbewijs.

De autoriteiten in Parijs rekenen vooralsnog op zeventienhonderd voertuigen, maar volgens berichten uit de departementen is dat laag ingeschat. Eén konvooi uit het zuiden zou al negenhonderd voertuigen tellen. Langs de routes krijgen ze vaak veel bijval van sympathisanten.

In de konvooien rijden naast vrachtwagens ook onder meer personenauto's, campers en motoren mee. Bij Lyon hebben ook boeren zich aangesloten.

Het is nog onduidelijk of alle deelnemers zaterdag de regio Parijs inrijden, waar de konvooien elkaar dan willen treffen. Op sociale media wordt de buitenste ringweg A86 genoemd. Het is een autosnelweg door de voorsteden van Parijs.

174 Blokkades, nazivlag en getoeter: zo gaat het truckersprotest in Ottawa

Chauffeurs protesteren tegen vaccinatieplicht

De Parijse konvooien volgen het voorbeeld van de protesten in Canada. Deze begonnen op 9 januari, naar aanleiding van de vaccinatieplicht die was ingevoerd voor chauffeurs die de grens naar de Verenigde Staten over moesten.

De truckers verzamelden zich onder de naam 'vrijheidskonvooi' en blokkeerden de grensovergangen. Eind januari kwamen zij aan in Ottawa, waar zij al bijna twee weken lang de wegen blokkeren.

Sommigen beweerden dat er zeker 50.000 tot zelfs wel 250.000 vrachtwagens meededen aan het truckersprotest in Canada. Hoewel de exacte aantallen niet precies bekend zijn, was er geen enkele aanwijzing voor die enorme aantallen. Dat zou namelijk voor een veel grotere verkeerschaos rond Ottawa hebben gezorgd dan nu het geval was. De Canadese politie hield het op tientallen tot honderden truckers.

Wel kregen de truckers langs de weg steun van duizenden sympathisanten. Dat was te zien op beeldmateriaal van de protestactie en bleek ook uit schattingen van de politie en media.

Franse media melden dat er voor de demonstranten in hun land ook andere redenen zijn die de betogers drijven, zoals de inflatie en de stijging van de energieprijzen. Toch is ook in Frankrijk (nog) geen sprake van tienduizenden deelnemers.

Vrees voor herstart 'Gele Hesjes'-protest

De Franse overheid is bang dat de truckersdemonstratie de 'Gele Hesjes'-protesten opnieuw in gang zet. Deze hadden te maken met de hoge brandstofprijzen en liepen meerdere keren uit de hand.

President Emmanuel Macron heeft laten weten geen enkele vorm van extremisme te tolereren, maar de politie geeft aan dat er veel rechts-extremistische en antisemitische uitspraken zijn gedaan door de demonstranten. Meerdere onderzoeken naar deze uitspraken zijn in gang gezet.

Veel Franse betogers zouden maandag verder willen rijden richting Brussel om daar in een Europees protest tegen de coronamaatregelen te demonstreren. De Belgische overheid heeft de vrijheidskonvooien verboden en probeert ze al aan de grens tegen te houden.

Nederlands protest bleef klein

In Nederland bleef het protest onder vrachtwagenchauffeurs klein. Afgelopen zondag reden ongeveer zeventig chauffeurs met hun wagens door Noord-Nederland, meldde Omrop Fryslân.

De chauffeurs protesteerden tegen de coronamaatregelen en de invoering van de QR-code. Ze zeiden last te hebben van de sluiting van openbare toiletten en horeca.