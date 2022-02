De Franse wetenschapper Luc Montagnier, die het aidsvirus hiv ontdekte, is dinsdag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat hebben Franse autoriteiten donderdag bekendgemaakt. Hij won met die ontdekking uit 1983 de Nobelprijs voor Geneeskunde in 2008.

De viroloog werkte jarenlang bij het beroemde Pasteur-instituut in Parijs.

Of Montagnier daadwerkelijk als eerste hiv had ontdekt, was een tijd omstreden. Ook de Amerikaanse onderzoeker Robert Gallo claimde dat hij het dodelijke virus had opgespoord.

Uiteindelijk kreeg de Fransman samen met zijn team de erkenning van de wetenschappelijke wereld. In 1994 werd hij voor de baanbrekende ontdekking onderscheiden met de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de geneeskunde.

Uiteindelijk kwam Montagnier steeds meer buitenspel te staan in de wetenschap omdat zijn standpunten steeds bizarder werden, met name ten opzichte van vaccins. Coronavaccins zouden bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor nieuwe virusvarianten, zo stelde hij.