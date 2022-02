Australië heeft koala's officieel aangemerkt als bedreigde diersoort, ondanks de miljoeneninvesteringen van de Australische overheid om de iconische dieren te beschermen.

Volgens de minister van Milieu, Sussan Ley, zijn de dieren onder meer in gevaar vanwege "langdurige droogte, bosbranden, verstedelijking, ziektes en verlies van leefgebied".

Schattingen over het resterende aantal koala's in Australië lopen sterk uiteen, maar er zouden nog zo'n 100.000 tot 330.000 koala's in het wild leven. Door de dieren als bedreigd aan te merken kan de regering ze volgens Ley meer bescherming bieden.

Eind vorige maand beloofde de Australische overheid al 50 miljoen Australische dollar (31 miljoen euro) om koala's te beschermen. Dat bedrag kwam bovenop investeringen van in totaal 74 miljoen Australische dollar (46 miljoen euro) in de afgelopen drie jaar. Het geld wordt ingezet om de leefomgeving van de koala te beschermen. Koala's leven in eucalyptusbossen in het oosten van Australië.