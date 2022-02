De opgelopen spanningen in Oekraïne vormen de grootste veiligheidscrisis voor Europa in tientallen jaren. Dat zei de Britse premier Boris Johnson donderdag tijdens een persconferentie met NAVO-topman Jens Stoltenberg in Brussel.

Het Verenigd Koninkrijk heeft duizend militairen klaarstaan die naar Oost-Europa kunnen vertrekken als daar een humanitaire crisis ontstaat, vertelde Johnson.

De Britse premier sprak in Brussel met Stoltenberg over de opgelopen spanningen als gevolg van de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Rusland begon donderdag met bondgenoot Belarus met militaire oefeningen in het grensgebied met Oekraïne.

Westerse landen vrezen dat Rusland een plan maakt om Oekraïne binnen te vallen. "Ik denk niet dat al een besluit is genomen", zei Johnson. "Maar dat betekent niet dat het onmogelijk is dat op korte termijn al iets rampzaligs zal plaatsvinden."

Ook bestaat de vrees dat een invasie tot een enorme vluchtelingencrisis kan leiden. Gevluchte Oekraïners zouden dan massaal kunnen proberen EU-landen te bereiken. Johnson wees op de militaire bijdrage die zijn land al levert aan veiligheidsoperaties in Europa.

Volgens de NAVO kan Rusland kiezen tussen een diplomatieke oplossing voor de crisis in Oekraïne of economische sancties van het Westen en een grotere militaire aanwezigheid van NAVO-troepen in oostelijke landen. Het Verenigd Koninkrijk is daar een belangrijk onderdeel van. "We zijn klaar om te gaan zitten, maar als Rusland kiest voor confrontatie, zal het land daar een hoge prijs voor betalen", zei Stoltenberg.

Russen laken Britten die 'niet willen luisteren'

Donderdag had de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss in Moskou een ontmoeting met haar Russische ambtgenoot Sergey Lavrov. In het gesprek pleitte ze voor het verplaatsen van de Russische troepen rondom de Oekraïense grens, maar daar wil Rusland niets van weten.

"Het lijkt alsof de Britten niet willen luisteren naar onze uitleg over de situatie rond Oekraïne. Dat is zeer teleurstellend", zei Lavrov na afloop op een persconferentie.

De Russische minister verweet de Britse delegatie slecht voorbereid te zijn op het gesprek en noemde de ontmoeting "een gesprek van de stomme met de dove".

Lavrov ontkende nogmaals dat Rusland plannen heeft om Oekraïne binnen te vallen en stelde dat alle Russische activiteit "op Russisch grondgebied plaatsvindt".