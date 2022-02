De Britse oppositieleider Keir Starmer beschuldigt premier Boris Johnson van het verspreiden van complottheorieën over hem. Starmer moest maandag worden ontzet door de politie toen een boze menigte hem belaagde. In een gesprek met The Times legde hij een verband tussen dat incident en uitspraken van Johnson in het parlement.

Johnson verweet Starmer tijdens een verhit debat dat hij als topman van het Openbaar Ministerie (OM) had nagelaten Jimmy Savile te vervolgen. Savile was een beroemdheid in het Verenigd Koninkrijk. Na zijn dood in 2011 kwamen honderden beschuldigingen van seksueel misbruik tegen hem aan het licht. De mediapersoonlijkheid werd al eens beschuldigd van misbruik toen hij nog leefde, maar dat leidde niet tot vervolging.

Maandag werd Starmer benaderd door een menigte toen hij een overheidsgebouw verliet. Betogers noemden hem onder meer een beschermer van pedofielen. De politie bracht Starmer vervolgens in veiligheid. "De premier wist wat hij deed", aldus de oppositieleider tegen The Times. Hij spreekt van "een complottheorie van gewelddadige fascisten" die volgens hem al langer de ronde doet.

Starmer zegt tegen The Times dat hij niet eens op de hoogte was van het besluit om Savile in 2009 niet te vervolgen. Onder meer factcheckers van de omroep BBC meldden dat er inderdaad geen bewijs is dat hij persoonlijk was betrokken bij het besluit om de voormalige presentator te laten lopen.

Johnson heeft geen excuses aangeboden, maar zijn uitspraken wel genuanceerd. Hij zei dat hij niet bedoelde dat Starmer persoonlijk betrokken was bij het besluit. Hij wilde duidelijk maken dat Starmer daar als topman van het OM wel indirect verantwoordelijkheid voor droeg.