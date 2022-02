Een vrouw in El Salvador is na tien jaar cel vrijgelaten na een eerdere veroordeling tot dertig jaar cel wegens abortus, terwijl ze in werkelijkheid medische hulp zocht na een miskraam. Zij is de vijfde vrouw in twee maanden tijd die vroegtijdig is vrijgelaten, meldt een mensenrechtenorganisatie.

De vrouw, Elsy, die om veiligheidsredenen alleen bij haar voornaam genoemd wordt, kreeg in 2011 op 28-jarige leeftijd een miskraam. Ze zocht hulp, maar in plaats van medische ondersteuning werd zij gearresteerd op verdenking van het afbreken van haar zwangerschap.

"Haar onterechte veroordeling van dertig jaar celstraf voor dood door schuld is voorbij", schrijft een organisatie die zich inzet om abortus in El Salvador te decriminaliseren. De rechtszaak zou destijds niet volgens de regels zijn verlopen. "Elsy werd bij haar zoon weggehaald en kan nu eindelijk met hem herenigd worden", schrijft de organisatie over de alleenstaande moeder, die destijds als huishouder werkte.

Het Centraal-Amerikaanse El Salvador is een van de weinige landen waar abortus ten strengste verboden is en in enkele gevallen wordt berecht als moord. De veertigjarige president van El Salvador, Nayib Bukele, is tegen abortus en werkt herziening van de abortuswetgeving tegen. Hij vindt het afbreken van de zwangerschap "genocide".