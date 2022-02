Autofabrikant Toyota is genoodzaakt de productie in Canadese fabrieken terug te schroeven. De productie wordt zeker voor de rest van de week stilgelegd.

De aanvoer van onderdelen stokt "vanwege COVID-19, extreem weer en de aanhoudende protesten van Canadese vrachtwagenchauffeurs", geeft het bedrijf hierover aan.

Ook Ford heeft volgens The New York Times de productie in één Canadese fabriek al stil moeten leggen. Op andere locaties in het land is de productie teruggeschroefd. Honda wacht waarschijnlijk hetzelfde lot. Volgens de Amerikaanse krant werkt zowel Toyota als Honda met krappe voorraden, waardoor ze zeer regelmatig afhankelijk zijn van nieuwe leveringen.

Canadese demonstranten blokkeren al ruim anderhalve week meerdere belangrijke grensovergangen met de Verenigde Staten. De demonstranten voeren actie vanwege het coronabeleid van de regering van premier Justin Trudeau.

Canadese en Amerikaanse ondernemersorganisaties vroegen de demonstranten eerder deze week al een einde te maken aan een protest op de brug die de Canadese provincie Ontario verbindt met de Amerikaanse staat Michigan. Deze route is cruciaal voor forensen, toeristen en vrachtverkeer.