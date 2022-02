In Vigevano is het lichaam gevonden van Sara Lemlem, die de Nederlandse nationaliteit heeft maar oorspronkelijk uit Ethiopië komt. Sinds begin december was de 40-jarige vrouw vermist.

Vigevano ligt ten zuidwesten van Milaan. Op de avond van 4 december verdween de vrouw nadat ze ruzie had gehad met haar partner.

De Italiaanse krant la Repubblica schrijft dat de vrouw haar appartement op 4 december te voet en zonder telefoon of geld zou hebben verlaten. Bouwvakkers vonden haar lichaam in een leegstaand pand.

De doodsoorzaak wordt onderzocht. De politie geeft aan dat alle scenario's open worden gehouden en de resultaten van de lijkschouwing afwacht.