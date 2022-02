De Britse premier Boris Johnson is opnieuw in verlegenheid gebracht door een controversiële foto. Johnson staat met enkele medewerkers, snacks en een ontkurkte fles bubbels op de foto. Volgens tabloid The Mirror is hij gefotografeerd tijdens een kerstquiz op 15 december 2020, toen bedrijven vanwege de coronaregels geen kerstfeesten mochten houden. De politie neemt daarom de bijeenkomst tóch onder de loep.

De foto verscheen toen de geplaagde minister-president het parlement tijdens een vragenuurtje te woord stond. Het was de zoveelste tegenvaller voor Johnson.

Zijn positie stond al onder grote druk door berichten dat hij en zijn medewerkers feesten en andere sociale bijeenkomsten hebben georganiseerd, terwijl het land in lockdown zat.

De politie doet onderzoek naar de affaire, die partygate is gaan heten. Ook onderzocht topambtenaar Sue Gray de kwestie. Zij publiceerde onlangs een kritisch verslag en vindt dat de Britse regering inzicht en leiderschap miste.

180 Borrels, uitglijder en rel rond z'n vrouw: dit zijn Johnsons problemen

Politie gaat kerstquiz alsnog onderzoeken

De politie van Londen was op de hoogte van de bijeenkomst op 15 december 2020, maar besloot die niet te onderzoeken omdat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten waren. Op grond van de foto heeft de politie besloten er nog eens naar te kijken, zo werd na het debat bekend. De politie onderzoekt ook twaalf andere bijeenkomsten.

De oppositie vond het vreemd dat de politie de genoemde bijeenkomst aanvankelijk niet onderzocht. "Dit lijkt toch opvallend veel op een van de kerstfeesten waarvan de premier heeft volgehouden dat ze niet hebben plaatsgevonden", sneerde Labour-lid Fabian Hamilton volgens Sky News.

Premier wankelt, partijgenoten keren zich tegen hem

Partygate kan Johnson politiek de kop kosten. Meerdere partijgenoten hebben al duidelijk gemaakt dat ze binnen de Conservative Party over zijn positie willen stemmen.

Om zo'n vertrouwensstemming aan te vragen, is de steun van minstens 54 parlementariërs namens de partij nodig. Dat komt neer op 15 procent van het totaal. Adviseurs van Johnson schatten dat tussen de 35 en 45 parlementariërs een stemming hebben aangevraagd, maar dat zouden er volgens andere schattingen ook meer kunnen zijn.

Als parlementariërs Johnson als partijleider afzetten, moet hij ook opstappen als premier. Dan kan een partijgenoot minister-president worden en de ambtstermijn afmaken.