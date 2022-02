In Oekraïne maken ze zich nog niet direct zorgen over een oorlog met Rusland. Maar ze zijn er niet gerust op. Dat blijkt uit gesprekken met Nederlanders in Oekraïne en met in Nederland wonende Oekraïners die zich meldden na een oproep van NU.nl.

Wat is er aan de hand? Rusland heeft zo'n 130.000 militairen aan de grenzen verzameld. Dat zijn er naar verwachting bijna genoeg voor een volledige invasie.

Het land vindt dat de nationale veiligheid wordt bedreigd en wil de garantie dat Oekraïne nooit een NAVO-lid wordt en dat de NAVO zich terugtrekt uit verschillende Oost-Europese lidstaten.

De NAVO en westerse landen zeggen dat landen zelf mogen beslissen over een NAVO-lidmaatschap. Onderhandelingen tussen de partijen hebben nog niks opgeleverd.

Oekraïne zegt een gewapend conflict te willen voorkomen, maar sluit een Russische invasie niet uit.

Als Rusland besluit tot militaire acties tegen Oekraïne, dan gebeurt dat waarschijnlijk in de komende weken, zeggen experts.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zo'n honderd Nederlanders die in Oekraïne wonen gewaarschuwd voor een mogelijk onveilige situatie.

"Het leven gaat hier door: we werken, de kinderen gaan naar school, we gaan uit. Maar er heerst wel een bepaalde onrust", zegt Bob Wouda (72), die met zijn gezin in Kiev woont.

Hij werkte dertig jaar lang voor de NAVO, onder meer als commandant bij een tankbataljon en als verpleegkundige. Na zijn pensioen werd hij voorzitter van Platform Samenwerking Nederland - Oekraïne, een stichting die goederen uit Nederland aan Oekraïense wees- en ziekenhuizen doneert.

Cyberaanvallen, valse bommeldingen, overkomende vliegtuigen en doden door sluipschutters aan de grens zijn voorbeelden van de onrust waar Wouda op doelt. "Het is Russische tactiek om het land te destabiliseren", denkt hij.

Gewone burgers volgen EHBO- en wapentrainingen

De hoofdstad treft voorbereidingen voor een potentiële oorlog, ziet Wouda. Schuilkelders worden opgeknapt en burgers doen EHBO-cursussen en basale wapentrainingen. "Mensen zijn bereid te vechten." Ook zijn vrouw, een Oekraïense arts, heeft zich aangemeld voor dienst aan het front. "Als zij wordt opgeroepen, zorg ik voor de kinderen."

Wouda kan niet goed inschatten of het conflict verder zal escaleren. "De situatie is onvoorspelbaar. We kunnen alleen maar afwachten." Het land verlaten? Hij peinst er niet over. "Mijn hart is Oekraïens geworden."

'Hier merken we niets'

Zo'n 200 kilometer ten zuiden van Kiev woont Kees Huizinga (47) met zijn gezin. In 2003 kwam hij naar Oekraïne om er een landbouwbedrijf te beginnen. Met inmiddels 15.000 hectare is hij uitgegroeid tot een grote werkgever in de omgeving. Zoals Huizinga werken er meer Nederlandse boeren in het land.

Zijn bedrijf ligt relatief ver van de grens met Rusland. "Hier merken we er eigenlijk niets van", zegt hij. Het conflict houdt hem wel bezig en stemt hem somber. "We hebben al acht jaar gedonder. Oekraïne is niet opgewassen tegen Rusland."

Hij ziet het als zijn plicht positief te blijven en te helpen waar dat kan. Op het hoogtepunt van de oorlog in 2014 regelde hij vervoer, voedsel en brandstof voor het Oekraïense leger en vluchtelingen. Rusland annexeerde acht jaar geleden de Krim en sindsdien woedt in het oosten van Oekraïne een oorlog. Huizinga denkt evenmin aan vertrekken: "Onze ziel en zaligheid liggen in Oekraïne."

Het leven gaat door, óók in tijden van conflict

Beja Kluiters (70) is net terug uit Oekraïne. Ze heeft er familie en reist ieder kwartaal naar het land voor humanitaire hulpverlening namens Stichting Spoetnik. De stichting levert er onder meer kleding, goederen en ziekenhuisbedden. Kluiters reisde onlangs naar de noordelijke grens met Belarus.

Ze huurde een auto, onder meer om mobiel te zijn als ze onverhoopt zou moeten vertrekken. "Ik ben voorzichtig, want het blijft een zenuwslopende situatie." Ook Kluiters was getuige van de burgertrainingen. "Bijzonder, maar ook beangstigend om te zien", vertelt ze. "De mensen hier verwachten een invasie."

Oorlog is iets waar de Oekraïners al sinds het uitbreken van het conflict met Rusland in 2014 aan gewend zijn, merkt Kluiters. In dat jaar werd haar werk bemoeilijkt door de regering en zag ze geregeld tanks rijden. Op dit moment lijkt de situatie minder alarmerend. Het leven gaat gewoon door: "De mensen moeten eten en geld verdienen."

'Mijn vader was nooit bang'

Viktoriya Novikova (42) woont in Badhoevedorp en haalde twee weken geleden haar ouders vanuit het noordoosten van Oekraïne naar Nederland. Het was niet meer veilig in de grensplaats Sumy, vond de Oekraïense. Enkele tientallen kilometers richting het oosten verzamelen zich grote aantallen Russische militairen.

"Door de voortdurende stroom berichten in het nieuws werd ik nerveus en wilde ik ze overhalen hiernaartoe te komen", vertelt ze. Dat bleek niet nodig. Haar vader trof al voorbereidingen, zoals geld opnemen. "Dat verbaasde me, want mijn vader is nooit bang."

Het is in het stadje volgens Novikova nog rustig. "Je merkt er niet veel van, er is geen paniek en er wordt niet gehamsterd." Toch besloot ze haar ouders naar Nederland te laten komen. "Ik wil niet dat zij de laatste jaren van hun leven in angst moeten doorbrengen."

Als de situatie stabiliseert, keren ze weer terug naar Sumy. "Hun leven is dáár", zegt ze.

