De Belgische politie heeft dinsdag dertien mensen opgepakt op verdenking van deelname aan een jihadistische terreurgroep, meldt De Morgen woensdag. De verdachten zouden onder meer een aanslag willen plegen op de rechts-radicale Vlaams Belang-politicus Filip Dewinter.

Honderden agenten zouden arrestaties hebben verricht op dertien adressen in de regio Antwerpen. Het Belgische Openbaar Ministerie (OM) zegt te hebben ingegrepen voordat de plannen tot uitvoering waren gebracht.

De verdachten worden naast de mogelijke aanslag op Dewinter gelinkt aan terreuractiviteiten in Syrië en een overval op een huis in Hoboken in januari. Bij de huisoverval werden een 34-jarige leraar en zijn moeder overvallen door vier mannen die tevergeefs probeerden een digitale kluis met 3 miljoen euro aan bitcoins te stelen.

Meerdere verdachten zijn eerder in beeld gekomen bij de Belgische autoriteiten. Een van hen werd in 2016 opgepakt in verband met een vermeende moordaanslag op Dewinter. Een ander kreeg in 2015 een voorwaardelijke celstraf omdat hij had geprobeerd zich aan te sluiten bij de burgeroorlog in Syrië.