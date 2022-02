Een dronken vrachtwagenchauffeur heeft dinsdagavond ruim dertig auto's geramd en een huisbrand veroorzaakt in de stad Fürth in de Duitse deelstaat Beieren. Ook vlogen meerdere voertuigen in brand. Drie mensen, onder wie de bestuurder en een voorbijganger, raakten gewond.

Agenten arresteerden de chauffeur ter plekke. Hij was volgens de politie "duidelijk erg dronken".

De vijftigjarige man reed door rood een kruispunt op en botste daar op een personenauto. De bestuurder van die auto raakte gewond. Na dit ongeluk reed de man door en ramde hij meerdere geparkeerde auto's. In sommige gevallen duwde hij deze voertuigen tegen woningen aan.

Na deze reeks botsingen vatten de vrachtwagen, meerdere auto's en de voorkant van een woning vlam. De brandweer moest de bewoners van dit huis evacueren.

Op beelden in Duitse media is een forse vlammenzee te zien, met meerdere uitgebrande auto's als gevolg. Een politiewoordvoerder zegt tegen de krant Bild dat de ravage op een "slagveld" leek.