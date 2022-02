Meer dan 300.000 mensen zijn ontheemd geraakt door de gevechten in de Ethiopische regio Afar, zegt de regioregering tegen Reuters. De regering beschuldigt de Tigrayse strijdkrachten van het doden van burgers en plunderingen.

De gevechten in Afar maken het volgens de Verenigde Naties onmogelijk om voedsel te leveren in de naburige regio Tigray, waar enkele honderdduizenden mensen in hongersnood leven.

Het conflict in Noord-Ethiopië heeft duizenden burgers gedood en miljoenen mensen op de vlucht gedreven in drie regio's in Ethiopië en in het naburige Soedan. "Mensen vluchten in absolute angst alle kanten op", zei een hulpverlener in Afar, die niet bij naam genoemd wilde worden.

De oorlog in Tigray begon in november 2020, toen de Ethiopische regering, Afar-troepen en andere bondgenoten, de strijd aanbonden tegen strijdkrachten die trouw zijn aan het Tigray People's Liberation Front (TPLF), dat de regio controleert.

De regering van Afar zei maandag in een verklaring dat het TPLF de regio in december was binnengevallen. "De TPLF heeft onschuldige mensen afgeslacht, verschillende instellingen geplunderd en vernietigd, en meer dan 300.000 onschuldige mensen ontheemd."

De TPLF-woordvoerder Getachew Reda, was dinsdag niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar. De woordvoerder van de regionale regering van Afar, Ahmed Koloyta, was evenmin bereikbaar.

Er woeden gevechten in vijf districten en in Ababa

Volgens de verklaring van de overheid van Afar rukten Tigrayaanse troepen op naar een controlepost in Serdo, aan de snelweg die het door land ingesloten Ethiopië verbindt met Djibouti, de belangrijkste haven van de regio. In vijf districten en in de stad Abala woedden gevechten, aldus het bericht.

De hulpverlener vertelde aan Reuters dat een collega tijdens de gevechten was gedood en dat er twee andere hulpverleners werden vermist. Haar organisatie had twee gewonde kinderen vervoerd voor medische behandeling, zei ze. Tijdens de reis belde een collega hun moeder om te vertellen dat de vader van de kinderen was gedood.