De University of California in Los Angeles (UCLA) heeft een schikking getroffen met 203 vrouwen die zeggen dat ze zijn aangerand door een gynaecoloog van de instelling, zeiden functionarissen dinsdag, meldt AFP.

In een schikking die bij een rechtbank in Los Angeles is overeengekomen, stemt de universiteit in met betaling van 243,6 miljoen dollar (ruim 213 miljoen euro) aan de slachtoffers.

Gynaecoloog James Heaps was 35 jaar aan UCLA verbonden en heeft in die tijd duizenden patiënten gezien. In honderden rechtszaken is gesteld dat de universiteit het seksueel misbruik van patiënten door Heaps met opzet verborgen heeft gehouden.

Daarmee zou de instelling de gynaecoloog vele jaren onbeperkt toegang heeft gegeven tot vermeende slachtoffers. "Het gedrag dat door Heaps zou zijn gepleegd is verwerpelijk en in strijd met de waarden van de universiteit", zegt UCLA dinsdag in een verklaring.

Voormalig UCLA-gynaecoloog James Heaps, hier met zijn vrouw (l) en advocaat (r) wordt vervolgd voor 21 gevallen van seksueel misbruik waarvan zeven vrouwen hem hebben beschuldigd. Foto: AP

Universiteit hoopt dat schikking bijdraagt aan heling slachtoffers

"Onze eerste en hoogste verantwoordelijkheid zal altijd liggen bij de samenleving die we dienen, en we hopen dat deze schikking een stap is in de richting van heling en afsluiting voor de betrokken gedupeerden. We bewonderen hun moed om naar buiten te treden."

De gynaecoloog Heaps wordt vervolgd voor 21 gevallen van seksueel misbruik waarvan zeven vrouwen het slachtoffer werden.

Schikking UCLA volgt op schikkingen door andere universiteiten

De schikking komt nadat de University of Michigan in januari akkoord ging met de betaling van 490 miljoen dollar (bijna 430 miljoen euro) aan honderden studenten en atleten die seksueel misbruikt werden door universiteitsarts Richard Anderson, die lange tijd aan de onderwijsinstelling verbonden was.

De nabijgelegen Michigan State University trof in 2018 een schikking van een half miljard dollar (437 miljoen euro) met driehonderd personen die werden misbruikt door Larry Nassar, een arts die ook leden van het Amerikaanse Olympische turnteam voor vrouwen behandelde.

De University of Southern California kondigde in maart vorig jaar aan dat ze drie schikkingen van in totaal 1,1 miljard dollar (930 miljoen euro) had getroffen met honderden vrouwelijke studenten die seksueel waren misbruikt door een gynaecoloog van de school.