De Hoorn van Afrika maakt de ergste periode van droogte sinds 1981 door. Volgens het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties lijden daardoor ongeveer dertien miljoen mensen in delen van Ethiopië, Kenia en Somalië honger.

In de afgelopen drie regenseizoenen is er zo weinig neerslag gevallen in deze gebieden dat er veel meer vee sterft dan normaal en gewassen niet kunnen groeien. Door de droogte worden mensen gedwongen uit te wijken naar andere gebieden, waardoor conflicten ontstaan.

Volgens regionaal WFP-directeur Michael Dunford is er onmiddellijk humanitaire hulp nodig. Het WFP is daar nu al mee bezig. De organisatie stuurt voedingsmiddelen en leent en geeft geld zodat mensen hun vee in leven kunnen houden.

De situatie zou nog kunnen verslechteren, omdat ook voor de komende maanden minder regen dan gemiddeld wordt verwacht. Daarnaast dragen ook inflatie en een tekort aan werkgelegenheid in de landbouw bij aan de crisis.