De pakweg vijfhonderd truckers die al elf dagen protesteren in de Canadese hoofdstad Ottawa mogen de komende tien dagen niet meer claxonneren. Dat heeft de rechtbank besloten na veelvuldige klachten van bewoners en ondernemers.

"Toeteren is geen uiting van vrije gedachten", zei de rechter volgens de BBC. Sinds de protesten elf dagen geleden begonnen, zijn er al iets meer dan duizend boetes uitgedeeld voor het veroorzaken van geluidsoverlast, het afsteken van vuurwerk en roekeloos rijden.

Het centrum van Ottawa wordt al elf dagen bezet door duizenden mensen met zo'n vijfhonderd vrachtwagens. De truckers protesteren tegen een vaccinatieplicht en overige coronamaatregelen. Velen waren dagenlang onderweg om in Ottawa te komen.

De betogers zeggen pas te willen vertrekken als premier Justin Trudeau de coronamaatregelen aanpast. Agenten weten niet hoe zij kunnen ingrijpen.

Steeds meer meldingen van overlast

Hoewel het protest relatief geweldloos verloopt, zijn er veel meldingen van overlast. Zo toeteren de vrachtwagens erg luid en is het centrum moeilijk bereikbaar. Politiecommandant Peter Sloly wil de geluids- en verkeersoverlast tegengaan door de boetes die truckers riskeren te verhogen.

Om tot die tijd al van betogers af te komen, probeert de politie de toevoer van voedsel en benzine te onderscheppen. Mensen die alsnog proberen de truckers te helpen, worden gearresteerd.

Burgemeester heeft noodtoestand uitgeroepen

Burgemeester Jim Watson besloot zondagavond tot het afroepen van de noodtoestand. Het is niet duidelijk welke extra maatregelen hij de truckers op wil leggen.

Sloly wil dat Watson de landelijke regering om hulp vraagt. Volgens hem heeft Ottawa zelf niet voldoende middelen om het protest te beëindigen en hij weet dan ook niet wanneer de truckers zullen vertrekken.

De politiecommandant in Ottawa wil bijna tweeduizend extra politieagenten tot zijn beschikking krijgen om het truckersprotest in de stad te beëindigen. Dat schrijft het Canadese medium CBC News maandag na spoedberaad in de Canadese hoofdstad. Het gaat om vrijwel een verdubbeling van het aantal agenten dat actief is in Ottawa.